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Pakdemirli: "Dijital değer zinciri kurulacak"
7 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Orman Şurası Eylem Planı'nın tanıtımına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:34 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Orman Şurası Eylem Planı'nın tanıtımına katıldı. (2)
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