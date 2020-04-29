Pakdemirli: "DİTAP ile tarım ürünlerimizin direkt satışı sağlanacak, fiyatların sezon öncesi öngörülebilir olmasıyla ihracat pazarları genişleyecek."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız

Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek

ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı

Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek

Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu