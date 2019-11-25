Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Doğduğu yerde doyabilen, güçlü ve müreffeh bir toplum ideali için çalışıyoruz"
Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Doğduğu yerde doyabilen, güçlü ve müreffeh bir toplum ideali için çalışıyoruz' - Son Dakika

Pakdemirli: "Doğduğu yerde doyabilen, güçlü ve müreffeh bir toplum ideali için çalışıyoruz"

6 saat önce

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girmesi ve protokolde yerini alması -Salondaki katılımcılar -Müzik dinletisi ve zanaatkarların sahnede çalışma yapması -Tanıtım filminden kesit -Bakan Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,...

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girmesi ve protokolde yerini alması

-Salondaki katılımcılar

-Müzik dinletisi ve zanaatkarların sahnede çalışma yapması

-Tanıtım filminden kesit

-Bakan Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 8. Başvuru Çağrısı"nın Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen tanıtım programına katıldı. (1)

Pakdemirli: Doğduğu yerde doyabilen, güçlü ve müreffeh bir toplum ideali için çalışıyoruz

Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:14 Kaynak: AA
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