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Pakdemirli: "Doğduğu yerde doyabilen, güçlü ve müreffeh bir toplum ideali için çalışıyoruz"
6 saat önce
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girmesi ve protokolde yerini alması -Salondaki katılımcılar -Müzik dinletisi ve zanaatkarların sahnede çalışma yapması -Tanıtım filminden kesit -Bakan Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,...
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:14 Kaynak: AA
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girmesi ve protokolde yerini alması
-Salondaki katılımcılar
-Müzik dinletisi ve zanaatkarların sahnede çalışma yapması
-Tanıtım filminden kesit
-Bakan Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 8. Başvuru Çağrısı"nın Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen tanıtım programına katıldı. (1)
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