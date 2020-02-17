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Pakdemirli: "(Dönere çamaşır suyu katıldığı iddiası) Bunun böyle bir sahtecilikte denenmesinin...
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:30 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)
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