Pakdemirli: "Dünya'da üretilen her 3 kg gıda maddesinin 1 kg'mı atılıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Dünya'da üretilen her 3 kg gıda maddesinin 1 kg'mı atılıyor' - Son Dakika

Pakdemirli: "Dünya'da üretilen her 3 kg gıda maddesinin 1 kg'mı atılıyor"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (10)

Pakdemirli: Dünya'da üretilen her 3 kg gıda maddesinin 1 kg'mı atılıyor

Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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