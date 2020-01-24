ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (10)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Gökcen'i öldüren eşi kendini böyle savundu: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim