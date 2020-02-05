Son Dakika › Politika › Pakdemirli: 'Dünyada son on yılda ormanlık alanlarını artıran birkaç ülkeden biriyiz' - Son Dakika
Pakdemirli: "Dünyada son on yılda ormanlık alanlarını artıran birkaç ülkeden biriyiz"
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Büyükelçiler ve Yabancı Heyetler ile Resmi Çalışma Kahvaltısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:51 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Büyükelçiler ve Yabancı Heyetler ile Resmi Çalışma Kahvaltısı'na katıldı.
Son Dakika Sağlık Bakanı Koca: Van'daki faciada hayatını kaybedenlerin sayısı yükselebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki: Ahlaksız, edepsiz, kansız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı çığ faciasından yaralı kurtuldu Kadir İnanır'a açıkça soruldu: Siyasete mi gireceksiniz?