Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikme hedefimiz var"
Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikme hedefimiz var' - Son Dakika

Pakdemirli: "Dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikme hedefimiz var"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye gelişi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Torbalı'da öğretmenler adına fidan dikme etkinliğinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye gelişi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Torbalı'da öğretmenler adına fidan dikme etkinliğinde konuştu.

Pakdemirli: Dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikme hedefimiz var

Bekir Pakdemirli, Torbalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:06 Kaynak: AA
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