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Pakdemirli: "Dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikme hedefimiz var"
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye gelişi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Torbalı'da öğretmenler adına fidan dikme etkinliğinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:06 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye gelişi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Torbalı'da öğretmenler adına fidan dikme etkinliğinde konuştu.
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