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Pakdemirli: "Dünyadaki krizin bu boyutta olduğu bir durumda kapımızı ve gözümüzü dünyaya...
7 saat önce
Anadolu Ajansı Özel Yayını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Özel Yayını'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Anadolu Ajansı Özel Yayını
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Özel Yayını'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 01:50 Kaynak: AA
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