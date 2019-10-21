Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Dünyayı doyuran ülke dünyayı yöneten ülkedir"
Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Dünyayı doyuran ülke dünyayı yöneten ülkedir'

Pakdemirli: "Dünyayı doyuran ülke dünyayı yöneten ülkedir"

50 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat ve Çeşit Geliştirme Projesi Lansmanı'na katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat ve Çeşit Geliştirme Projesi Lansmanı'na katıldı. (1)

Pakdemirli: Dünyayı doyuran ülke dünyayı yöneten ülkedir

Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:31 Kaynak: AA
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