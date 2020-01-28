Pakdemirli: "(Elazığ'daki deprem) Bölgede meteorolojik veri akışında herhangi bir sıkıntı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: '(Elazığ'daki deprem) Bölgede meteorolojik veri akışında herhangi bir sıkıntı... - Son Dakika

Pakdemirli: "(Elazığ'daki deprem) Bölgede meteorolojik veri akışında herhangi bir sıkıntı...

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Yeni Başlayacak Sözleşmeli Personel Eğitim Programı'nın açılışına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Yeni Başlayacak Sözleşmeli Personel Eğitim Programı'nın açılışına katıldı. (3)

Pakdemirli: (Elazığ'daki deprem) Bölgede meteorolojik veri akışında herhangi bir sıkıntı...

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:20 Kaynak: AA
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