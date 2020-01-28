Pakdemirli - Elazığ ve Malatya'daki çiftçilere tarımsal destekler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli - Elazığ ve Malatya'daki çiftçilere tarımsal destekler - Son Dakika

Pakdemirli - Elazığ ve Malatya'daki çiftçilere tarımsal destekler

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Yeni Başlayacak Sözleşmeli Personel Eğitim Programı'nın açılışına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Yeni Başlayacak Sözleşmeli Personel Eğitim Programı'nın açılışına katıldı. (1)

Pakdemirli - Elazığ ve Malatya'daki çiftçilere tarımsal destekler

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:03 Kaynak: AA
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