Son Dakika › Politika › Pakdemirli: 'Elektrikli traktörü, çiftçimize bu yıl sonlanmadan seri üretim olarak ulaştırmayı... - Son Dakika
Pakdemirli: "Elektrikli traktörü, çiftçimize bu yıl sonlanmadan seri üretim olarak ulaştırmayı...
7 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:55 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den 2,6 milyar TL'lik destek müjdesi AK Parti Hakkari İl Teşkilatı, çığ tehlikesinden son anda kurtuldu Davutoğlu'ndan Abdullah Gül'e "siyasal İslam" tepkisi: Ezberci buluyorum Göktuğhan Argın, Ali Koç'a sorduğu soru nedeniyle tazminatsız işten çıkarılmak istendiğini söyledi