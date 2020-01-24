Son Dakika › Ekonomi › Pakdemirli: 'Elektrikli traktörün test aşamalarını bitirdik. - Son Dakika Ekonomi
Pakdemirli: "Elektrikli traktörün test aşamalarını bitirdik.
6 saat önce
Pakdemirli: "Elektrikli traktörün test aşamalarını bitirdik.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:08 Kaynak: AA
Pakdemirli: "Elektrikli traktörün test aşamalarını bitirdik. Fabrika binası üretime hazırlanıyor, hızla üretime girecekler. Temmuz-ağustosa yetişecek"
Son Dakika Vatandaşa "2019'un en önemli sorunu" soruldu! Sonuç çok çarpıcı Bakan Albayrak: TL varlıklara yatırım yapanlar kazandı Kuyumcular uyardı: Altın 320 TL'yi görebilir 1 TL'ye aldığı şişeleri sanat eserine dönüştürüp 50 euroya satıyor