Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "En Önemli Amacımız Yerinde Üretim, Yerinde İşleme ve Yerinde Kalkınma"

Pakdemirli: "En Önemli Amacımız Yerinde Üretim, Yerinde İşleme ve Yerinde Kalkınma"

2 saat önce

- Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 5. Başvuru Çağrısı Bilgilendirme ve Tanıtım Programı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 5.

- Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 5. Başvuru Çağrısı Bilgilendirme ve Tanıtım Programı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 5. Başvuru Çağrısı Bilgilendirme ve Tanıtım Programı'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:54 Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği, Güncel
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