Pakdemirli: "Et ithalatı 2018'de 55 bin 752 ton, 2019'da 5 bin 37 ton oldu. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pakdemirli: 'Et ithalatı 2018'de 55 bin 752 ton, 2019'da 5 bin 37 ton oldu. - Son Dakika Ekonomi

Pakdemirli: "Et ithalatı 2018'de 55 bin 752 ton, 2019'da 5 bin 37 ton oldu.

12 dakika önce

Pakdemirli: "Et ithalatı 2018'de 55 bin 752 ton, 2019'da 5 bin 37 ton oldu.

Pakdemirli:

Pakdemirli: "Et ithalatı 2018'de 55 bin 752 ton, 2019'da 5 bin 37 ton oldu. 26 Ekim 2019 itibarıyla canlı hayvan ithalatı için yeni belge vermiyoruz"

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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