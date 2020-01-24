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Pakdemirli: "Et ithalatı 2018'de 55 bin 752 ton, 2019'da 5 bin 37 ton oldu.
12 dakika önce
Pakdemirli: "Et ithalatı 2018'de 55 bin 752 ton, 2019'da 5 bin 37 ton oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:26 Kaynak: AA
Pakdemirli: "Et ithalatı 2018'de 55 bin 752 ton, 2019'da 5 bin 37 ton oldu. 26 Ekim 2019 itibarıyla canlı hayvan ithalatı için yeni belge vermiyoruz"
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