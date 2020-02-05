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Pakdemirli: "Eylem planlarımızı hayata geçirmek için gayret göstereceğiz"
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsasının ortaklaşa düzenlediği "Üye Ödüllendirme Töreni"ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:24 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsasının ortaklaşa düzenlediği "Üye Ödüllendirme Töreni"ne katıldı. (1)
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