Pakdemirli: "Eylem planlarımızı hayata geçirmek için gayret göstereceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Eylem planlarımızı hayata geçirmek için gayret göstereceğiz' - Son Dakika

Pakdemirli: "Eylem planlarımızı hayata geçirmek için gayret göstereceğiz"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsasının ortaklaşa düzenlediği "Üye Ödüllendirme Töreni"ne katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsasının ortaklaşa düzenlediği "Üye Ödüllendirme Töreni"ne katıldı. (1)

Pakdemirli: Eylem planlarımızı hayata geçirmek için gayret göstereceğiz

Bekir Pakdemirli, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:24 Kaynak: AA
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