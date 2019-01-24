Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Eylül-ekim-kasım Dönemi Çiğ Süt Destekleme Ödemeleri Yarın Başlayacak ve 260 Bin...

Pakdemirli: "Eylül-ekim-kasım Dönemi Çiğ Süt Destekleme Ödemeleri Yarın Başlayacak ve 260 Bin...

9 dakika önce

Pakdemirli: "Eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemeleri yarın başlayacak ve 260 bin üreticiye iki grup halinde 255 milyon lira ödenecek.

Pakdemirli:
Pakdemirli: "Eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemeleri yarın başlayacak ve 260 bin üreticiye iki grup halinde 255 milyon lira ödenecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:53 Kaynak: AA

Ekonomi
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