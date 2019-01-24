Pakdemirli: "Eylül-ekim-kasım Dönemi Çiğ Süt Destekleme Ödemeleri Yarın Başlayacak ve 260 Bin...
9 dakika önce
Pakdemirli: "Eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemeleri yarın başlayacak ve 260 bin üreticiye iki grup halinde 255 milyon lira ödenecek.
Pakdemirli: "Eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemeleri yarın başlayacak ve 260 bin üreticiye iki grup halinde 255 milyon lira ödenecek."
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:53 Kaynak: AA
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