Pakdemirli: "Eylül-ekim-kasım Dönemi Çiğ Süt Destekleme Ödemeleri Yarın Başlayacak ve 260 Bin...

Pakdemirli: "Eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemeleri yarın başlayacak ve 260 bin üreticiye iki grup halinde 255 milyon lira ödenecek.

Pakdemirli: "Eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemeleri yarın başlayacak ve 260 bin üreticiye iki grup halinde 255 milyon lira ödenecek."

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