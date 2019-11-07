Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: Fidan dikmeyi "memleket meselesi" haline getirdikleri için milletimize teşekkürler, 11...
Son Dakika Ekonomi Pakdemirli: Fidan dikmeyi 'memleket meselesi' haline getirdikleri için milletimize teşekkürler, 11...

Pakdemirli: Fidan dikmeyi "memleket meselesi" haline getirdikleri için milletimize teşekkürler, 11...

6 saat önce

Pakdemirli: Fidan dikmeyi "memleket meselesi" haline getirdikleri için milletimize teşekkürler, 11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız.

Pakdemirli: Fidan dikmeyi

Pakdemirli: Fidan dikmeyi "memleket meselesi" haline getirdikleri için milletimize teşekkürler, 11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:16 Kaynak: AA
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