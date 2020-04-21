Pakdemirli G20 Olağanüstü Sanal Tarım Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pakdemirli G20 Olağanüstü Sanal Tarım Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Pakdemirli G20 Olağanüstü Sanal Tarım Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

28 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal ürünlerin ve gıdanın lojistik zincirinin bozulmaması gerektiğini belirterek, "Gıda israfı ve kaybı hiç olmadığı kadar önemlidir.

Pakdemirli G20 Olağanüstü Sanal Tarım Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal ürünlerin ve gıdanın lojistik zincirinin bozulmaması gerektiğini belirterek, "Gıda israfı ve kaybı hiç olmadığı kadar önemlidir. Aile çiftçilerin finansal enstrümanlara erişimi için teşvik kolaylaştırılmalıdır. Sözleşmeli çiftçiliğin, daha çok yaygınlaştırılması gerekmektedir. Sözleşmeli çiftçilik için dijital platforma ilişkin bilgi birikimimizi paylaşmaya hazırız." dedi.

Pakdemirli, G20 Olağanüstü Sanal Tarım Bakanları Toplantısı'na (yeni tip koronavirüs (Kovid-19) oturumu) katıldı.

Gıda güvenliğinin ve uluslararası ticaretin bozulmaması için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Pakdemirli, problemin, dünyadaki gıdanın miktarı değil, ülkeler tarafından uygulanabilen hatalı politikalar olduğunu söyledi.

Pakdemirli, Türkiye'de tarım ve gıda sektörlerinin iyi bir durumda olduğuna işaret ederek, "Biz, ilk vaka patlak vermeden 2 hafta önce, önde gelen perakende market temsilcileriyle bir araya geldik. Onlardan stok seviyelerini arttırmalarını ve raflarında müşteri hücumuna karşı hazır olmalarını istedik. Çünkü, müşteri davranışını ve psikolojisini yönetmenin ana noktalardan biri olduğuna inanmaktayım." değerlendirmesinde bulundu.

Perakende sektörünün, ortalama yüzde 250 talep artışı gibi olağanüstü durumlar içinde müşteri talebini ve raftaki ürünlerin mevcudiyetini sağlamada fevkalade bir başarı sağladığına vurgu yapan Pakdemirli, "Bazı özel ürünlerin talebinde yüzde 1300'e kadar artış gözlendi. Aşırı alışveriş trendi, birkaç gün içinde normal seyrine döndü ve müşteri güveni şu an en üst seviyede. Pandemi sırasında, çevrimiçi alışveriş yüzde 400 oranında arttı." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, tarımsal üretim göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye için 2020 beklentisinin olumlu göründüğüne ve stokların, yemcilerin, yetiştiricilerin, işleyicilerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için de yeterli olduğunu kaydetti.

Gıda işlenmesine ilişkin olarak, bu sektörün hiçbir kesintiye maruz kalmadan aktivitelerini gerçekleştirmesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bizim felsefemiz daima üreticiyi desteklemek ve tüketiciyi korumak olmuştur. Bu yaklaşım, şu an hiç olmadığı kadar önemlidir ve bugün, biz sahaya hiç olmadığı kadar yakınız. Daha önce söylediğim gibi, gıda endüstrisiyle yakın ilişki içerisindeyiz. Sektör partnerleriyle gerçekleştirilen video konferanslar vasıtasıyıla, sorunları belirlemek ve gerekli önlemleri almak maksadıyla, tüm verileri doğrudan sahadan almaktayız. Muhtemel yetersizliklerin yanında, bazı ürünlerde bolluk olabilmektedir ve bunlar için de pazar bulmak veya yaratmak zorundayız."

Pakdemirli, Türkiye'de, tarımsal ve gıda ürünlerinin tüm şehirlerde etkin olarak dağıtıldığına işaret ederek, gıda ürünlerinde Kovid-19 salgını hijyen önlemlerinin teftişinin en üst düzeyde tutulduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarımsal ürünlerin ve gıdanın lojistik zinciri bozulmamalıdır. Olağanüstü fiyat artışları önlenmelidir. Gıda israfı ve kaybı hiç olmadığı kadar önemlidir. Aile çiftçilerin finansal enstrümanlara erişimi için teşvik kolaylaştırılmalıdır. Sözleşmeli çiftçiliğin, daha çok yaygınlaştırılması gerekmektedir. Sözleşmeli çiftçilik için dijital platforma ilişkin bilgi birikimimizi paylaşmaya hazırız. Bu platform, dünyanın büyük ekonomilerini temsil etmektedir ve inanıyorum ki G20 ülkeleri tarafından alınan bu kararlar dünyada bir farklılık yaratacaktır."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 06:00 Kaynak: AA

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