Pakdemirli: "Geleceğe Nefes" kapsamında 9 milyonun üzerinde birey sertifika aldı.
7 saat önce
Pakdemirli: "Geleceğe Nefes" kapsamında 9 milyonun üzerinde birey sertifika aldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:04 Kaynak: AA
Pakdemirli: "Geleceğe Nefes" kapsamında 9 milyonun üzerinde birey sertifika aldı.
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