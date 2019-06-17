Pakdemirli: "Gelecek nesillere çölleşme endişesi olmayan bir dünyayı miras bırakmak birinci...
1 saat önce
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Toplantıya katılanlardan görüntüler ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ATO Congresium'da, 17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:26 Kaynak: AA
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
'nin konuşması
Toplantıya katılanlardan görüntüler ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ATO Congresium'da, 17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü programına katıldı. (2)
17 Haziran'da gerçekleşecek olan Yay Dolunayı diğer burçları nasıl etkileyecek?
HDP, ortak yayını değerlendirdi: İstanbul seçmenini etkilemez
Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar: AK Partililer arayıp "yarıştan çekil" diyor
İstanbul seçimine 6 gün kala Erdoğan'dan "Milli Görüş" hamlesi: 7 bin kişiyle buluşacak