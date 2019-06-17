Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Gelecek nesillere çölleşme endişesi olmayan bir dünyayı miras bırakmak birinci...
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Pakdemirli: "Gelecek nesillere çölleşme endişesi olmayan bir dünyayı miras bırakmak birinci...

1 saat önce

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Toplantıya katılanlardan görüntüler ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ATO Congresium'da, 17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü programına katıldı.

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
Toplantıya katılanlardan görüntüler ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ATO Congresium'da, 17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü programına katıldı. (2)
Pakdemirli: Gelecek nesillere çölleşme endişesi olmayan bir dünyayı miras bırakmak birinci...
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:26 Kaynak: AA
Ankara Ticaret Odası, Bekir Pakdemirli
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