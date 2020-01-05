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Pakdemirli: "(Gençler) Gelin tarımı plazalarda çalışmaktan daha cazip bir iş alanına dönüştürelim"
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:47 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende konuştu. (2)
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