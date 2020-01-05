Pakdemirli: "(Gençler) Gelin tarımı plazalarda çalışmaktan daha cazip bir iş alanına dönüştürelim" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: '(Gençler) Gelin tarımı plazalarda çalışmaktan daha cazip bir iş alanına dönüştürelim' - Son Dakika

Pakdemirli: "(Gençler) Gelin tarımı plazalarda çalışmaktan daha cazip bir iş alanına dönüştürelim"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende konuştu. (2)

Pakdemirli: (Gençler) Gelin tarımı plazalarda çalışmaktan daha cazip bir iş alanına dönüştürelim

Bekir Pakdemirli, Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:47 Kaynak: AA
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