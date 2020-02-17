Pakdemirli: "(Gıda denetimi seferberliği) Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: '(Gıda denetimi seferberliği) Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak' - Son Dakika

Pakdemirli: "(Gıda denetimi seferberliği) Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak"

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimlerini başlattı.

Bakan Pakdemirli: "İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak. Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak."

Bakan Pakdemirli: "Yakında WhatsApp şikayet hattı açıp, vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini buradan alacağız."

Pakdemirli: (Gıda denetimi seferberliği) Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:31 Kaynak: AA
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