Son Dakika › Güncel › Pakdemirli: '(Gıda fiyatlarındaki oynaklık) Ürünü tohumdan çatala izlememiz gerekiyor' - Son Dakika
Pakdemirli: "(Gıda fiyatlarındaki oynaklık) Ürünü tohumdan çatala izlememiz gerekiyor"
7 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:33 Kaynak: AA
Son Dakika Dönerde çamaşır suyu iddialarına ilişkin Bakan'dan rahatlatan açıklama: Gerçeği yansıtmıyor Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'tan dikkat çeken itiraf: Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var Son dakika: Almanya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti Gökcen'i öldüren eşi kendini böyle savundu: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim