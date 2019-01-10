Pakdemirli: "Gıda Ürünlerimizi, Tarım Ürünlerimizi Yurtdışına Mutlaka İşleyip Satmamız Lazım"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'de Tarım Öğreniminin 173. Yıl Dönümü' çerçevesinde, Ankara Üniversitesi'nin düzenlediği programa katıldı.

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