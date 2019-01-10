Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Gıda Ürünlerimizi, Tarım Ürünlerimizi Yurtdışına Mutlaka İşleyip Satmamız Lazım"

Pakdemirli: "Gıda Ürünlerimizi, Tarım Ürünlerimizi Yurtdışına Mutlaka İşleyip Satmamız Lazım"

2 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'de Tarım Öğreniminin 173. Yıl Dönümü' çerçevesinde, Ankara Üniversitesi'nin düzenlediği programa katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'de Tarım Öğreniminin 173. Yıl Dönümü' çerçevesinde, Ankara Üniversitesi'nin düzenlediği programa katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:15 Kaynak: AA

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