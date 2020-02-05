Pakdemirli: "Gıda ürünlerinde küresel markalar yaratma hedeflerimiz arasında" - Son Dakika
Son Dakika Politika Pakdemirli: 'Gıda ürünlerinde küresel markalar yaratma hedeflerimiz arasında' - Son Dakika

Pakdemirli: "Gıda ürünlerinde küresel markalar yaratma hedeflerimiz arasında"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Büyükelçiler ve Yabancı Heyetler ile Resmi Çalışma Kahvaltısı'na katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Büyükelçiler ve Yabancı Heyetler ile Resmi Çalışma Kahvaltısı'na katıldı.

Pakdemirli: Gıda ürünlerinde küresel markalar yaratma hedeflerimiz arasında

Bekir Pakdemirli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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