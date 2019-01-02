Pakdemirli: Gıdalarda Trafik Işıkları Uygulamasına Geçilecek.
1 saat önce
Pakdemirli: Gıdalarda trafik ışıkları uygulamasına geçilecek.
Pakdemirli: Gıdalarda trafik ışıkları uygulamasına geçilecek. Enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin daha az tüketilmesi için üzerinde kırmızı renk olacak
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:30 Kaynak: AA
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