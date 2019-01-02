Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: Gıdalarda Trafik Işıkları Uygulamasına Geçilecek.

Pakdemirli: Gıdalarda Trafik Işıkları Uygulamasına Geçilecek.

1 saat önce

Pakdemirli: Gıdalarda trafik ışıkları uygulamasına geçilecek.

Pakdemirli: Gıdalarda Trafik Işıkları Uygulamasına Geçilecek., System.String[]
Pakdemirli: Gıdalarda trafik ışıkları uygulamasına geçilecek. Enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin daha az tüketilmesi için üzerinde kırmızı renk olacak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:30 Kaynak: AA

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