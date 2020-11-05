Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Toplantıya katılanlar
Elini dezenfekte eden milletvekili
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gelişi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salondakileri selamlaması
AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın konuşması
Salondaki milletvekillerinden görüntüler 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı
TBMM - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarının 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yaptı.
- Kaynak: AA
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