Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

Toplantıya katılanlar

Elini dezenfekte eden milletvekili

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gelişi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salondakileri selamlaması

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın konuşması

Salondaki milletvekillerinden görüntüler 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı

TBMM - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarının 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yaptı.