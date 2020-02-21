Pakdemirli: "Glikoz şurubundan yapılan bal ve pekmez türü ürünlerin vatandaşımızın sağlığı için... - Son Dakika
Son Dakika Politika Pakdemirli: 'Glikoz şurubundan yapılan bal ve pekmez türü ürünlerin vatandaşımızın sağlığı için... - Son Dakika

Pakdemirli: "Glikoz şurubundan yapılan bal ve pekmez türü ürünlerin vatandaşımızın sağlığı için...

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Pakdemirli: Glikoz şurubundan yapılan bal ve pekmez türü ürünlerin vatandaşımızın sağlığı için...

Bekir Pakdemirli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:19 Kaynak: AA
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