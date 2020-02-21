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Pakdemirli: "Glikoz şurubundan yapılan bal ve pekmez türü ürünlerin vatandaşımızın sağlığı için...
7 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:19 Kaynak: AA
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