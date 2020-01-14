Pakdemirli: "Gönlüm (taklit ve tağşiş yapanlara) hapis cezasını ister" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Gönlüm (taklit ve tağşiş yapanlara) hapis cezasını ister' - Son Dakika

Pakdemirli: "Gönlüm (taklit ve tağşiş yapanlara) hapis cezasını ister"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taklit ve tağşiş suçlarını işleyenlere yönelik yasal düzenlemeyi en kısa sürede Meclise getirme konusunda gayretlerinin sürdüğünü belirterek, "Benim gönlüm hapis cezasını ister. Bu hapis cezası veya ticaretten men olabilir.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taklit ve tağşiş suçlarını işleyenlere yönelik yasal düzenlemeyi en kısa sürede Meclise getirme konusunda gayretlerinin sürdüğünü belirterek, "Benim gönlüm hapis cezasını ister. Bu hapis cezası veya ticaretten men olabilir." dedi.

Bakan Pakdemirli, TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Taklit ve tağşiş suçunu işleyenlere yönelik nasıl bir yasal düzenleme yapılacağının sorulması üzerine Pakdemirli, taklit ve tağşiş yapılan ürün ve bu suçu işleyen firmaların ifşasının devam edeceğini, söz konusu listelerin herhangi bir gecikme olmadan kısa aralıklarla açıklanacağını kaydetti.

Bekir Pakdemirli, buna ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarının sürdürüldüğüne dikkati çekerek, "Şu an hem Meclis hem de Külliye ile irtibatımız devam ediyor. En yakın zamanda Meclise getirme konusunda gayretimiz sürüyor. Buradaki ana amaç hem caydırıcılığın hem de müeyyidelerin artırılması olacak." diye konuştu.

"Hapis cezası öngörülüyor mu?" sorusuna karşılık da Bakan Pakdemirli, şu yanıtı verdi:

"Benim gönlüm hapis cezasını ister. Bu hapis cezası veya ticaretten men olabilir. Ondan sonra farklı şeyler olabilir. Bunların hepsi tabii ki ilgili kurumların ve bakanlıkların görüşü alınarak devam ediyor. Adalet Bakanlığı ve diğer bakanlıkların kurum görüşleri alınıyor. Burada bizim istediğimiz, gönlümüzdeki olmayabilir ama şundan emin olabilirsiniz, cezalar bugünküne oranla çok daha ağır olacak."

Pakdemirli: Gönlüm (taklit ve tağşiş yapanlara) hapis cezasını ister

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:20 Kaynak: AA
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