Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Güçlü Türkiye olma yolunun güçlü tarımdan geçtiğini unutmamak zorundayız"
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Pakdemirli: "Güçlü Türkiye olma yolunun güçlü tarımdan geçtiğini unutmamak zorundayız"

1 saat önce

III. Tarım ve Orman Şurası'nın tanıtım toplantısı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gelişi Salondan görüntüler Tanıtım videosu izlenmesi Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, III. Tarım ve Orman Şurası'nın tanıtım toplantısında konuştu.

III. Tarım ve Orman Şurası'nın tanıtım toplantısı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gelişi
Salondan görüntüler
Tanıtım videosu izlenmesi
Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, III. Tarım ve Orman Şurası'nın tanıtım toplantısında konuştu. (1)
Pakdemirli: Güçlü Türkiye olma yolunun güçlü tarımdan geçtiğini unutmamak zorundayız
Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:47 Kaynak: AA
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