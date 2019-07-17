Pakdemirli: "Güçlü Türkiye olma yolunun güçlü tarımdan geçtiğini unutmamak zorundayız"
1 saat önce
III. Tarım ve Orman Şurası'nın tanıtım toplantısı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gelişi Salondan görüntüler Tanıtım videosu izlenmesi Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, III. Tarım ve Orman Şurası'nın tanıtım toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:47 Kaynak: AA
III. Tarım ve Orman Şurası'nın tanıtım toplantısı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
'nin gelişi
Salondan görüntüler
Tanıtım videosu izlenmesi
Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, III. Tarım ve Orman Şurası'nın tanıtım toplantısında konuştu. (1)
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