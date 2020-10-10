Pakdemirli: "(Hatay'daki orman yangını) Yangına bir uçak, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinesi... - Son Dakika

Pakdemirli: "(Hatay'daki orman yangını) Yangına bir uçak, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinesi...
10.10.2020 19:11
Pakdemirli: "(Hatay'daki orman yangını) Yangına bir uçak, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinesi ve bugün yapılan takviyelerle beraber 750 personelin müdahale ettiğini söyleyebilirim. Bu da bizim toplam orman gücümüzün yaklaşık yüzde 10'u"
Pakdemirli: "( Hatay'daki orman yangını) Yangına bir uçak, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinesi ve bugün yapılan takviyelerle beraber 750 personelin müdahale ettiğini söyleyebilirim. Bu da bizim toplam orman gücümüzün yaklaşık yüzde 10'u"
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