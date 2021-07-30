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Pakdemirli:  Havada ne kullandığınız değil, yere ne kadar su attığınız önemlidir - Son Dakika

Pakdemirli:  Havada ne kullandığınız değil, yere ne kadar su attığınız önemlidir

30.07.2021 23:58
Pakdemirli:  Havada ne kullandığınız değil, yere ne kadar su attığınız önemlidir, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Şu an kullanılan son teknoloji amfibik uçakların su taşıma kapasitesi 12 tondur.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Şu an kullanılan son teknoloji amfibik uçakların su taşıma kapasitesi 12 tondur. Manavgat yangınında uçaklar etkili şekilde kullanılmıştır. Yangına müdahalede kullanılan helikopterlerin su taşıma kapasitesi de 10 tona kadar çıkmaktatır. Yani bizdeki 1 helikopter, 1 uçak potansiyelinde su atabilmektedir. Esasen havada ne kullandığınız değil, yere ne kadar su attığınız önemlidir. Böyle bakıldığında '45 uçağımız var' diyebiliriz" dedi.

Bakan Pakdemirli, yaşanan orman yangınlarına müdahale eden uçaklarla ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli, Twitter hesandan yaptığı açıklamada "Son 3 günde 24 ilimizde meydana gelen 84 orman yangınına 6 uçak, 45 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 1080 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 binin üzerinde personel ile müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'BAKANLIĞIMIZIN THK İLE SORUNU BULUNMAMAKTADIR'Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada Bakanlık ile THK arasında bir sorunun olmadığını belirterek "Bakanlığımızın THK ile herhangi bir sorunu bulunmamaktadır. 2020 yılında 2 uçak, 2021 yılında 3 uçak ve 18 helikopter orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere THK Gökçen Havacılık İkisadi İşletmesi'nin içinde bulunduğu ortaklarından kiralanmıştır. Kamuoyunda tartışılan uçaklar, THK'ya ait CL-215 tipi eski teknolojiye sahip uçaklardır. Bu eski tip uçaklar yangınlarda etkili ve verimli olarak çalışmadığından dolayı yangınlara daha etkili şekilde müdahale edebilen Turboprop veya Turbofan motorlu uçaklar kullanıyoruz" şeklinde konuştu.'HAVADA NE KULLANDIĞINIZ DEĞİL, YERE NE KADAR SU ATTIĞINIZ ÖNEMLİDİR'Pakdemirli, Manavgat'taki yangında uçakların etkili şekilde kullanıldığını aktararak konuşmasına şöyle devam etti: "Şu an kullanılan son teknoloji amfibik uçakların su taşıma kapasitesi 12 tondur. Manavgat yangınında uçaklar etkili şekilde kullanılmıştır. Yangına müdahalede kullanılan helikopterlerin su taşıma kapasitesi de 10 tona kadar çıkmaktatır. Yani bizdeki 1 helikopter, 1 uçak potansiyelinde su atabilmektedir. Esasen havada ne kullandığınız değil, yere ne kadar su attığınız önemlidir. Böyle bakıldığında '45 uçağımız var' diyebiliriz.Coğrafyamıza göre helikopterlerin daha faydalı olacağı düşünülmüş ve helikopter sayısı artırılarak, nokta atışı müdahaleler seri hale getirilmiştir. Zamanla filomuza katılan uçaklar, ihtiyaçla doğrultusunda kullanılmaktadır.Medyada helikopter pervanesini yarattığı rüzgarın yanan çam kozalaklarını uzaklara fırlatarak, oralarda da yangına neden olduğuna ilişkin görüşler dolaşmaktadır. Ancak işin aslı öyle değil. Ülkemizde kullanılan yangın söndürme helikopterleri, gövde dışı Bambi Bucket diye adlandırılan su taşıma haznelerindeki su ile yangına müdahale etmektedir. Bambi Bucket'lar helikopterden sarkan bir ipin ucunda pal etkisi yapmayacak bir mesafede bulunduğundan, iddia edildiği gibi bir rüzgar etkisi yaratmayacaktır.

Diğer yandan yine yangında kullandığımız uçakların çok büyük olduğunu, bu yüzden vadilere giremediğini iddia edenler var. Yangın söndürmede dünyada değişik boyutlarda uçaklar kullanılmaktadır. Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan uçaklar hangi boyut ve kapasitede olursa olsun bu amaç için üretildiğinden bu tür yorumlara da itibar edilmemesi gerektiğini belirtmek isteriz."


Pakdemirli:  Havada ne kullandığınız değil, yere ne kadar su attığınız önemlidir
Pakdemirli:  Havada ne kullandığınız değil, yere ne kadar su attığınız önemlidir

Bekir Pakdemirli, Manavgat, Yangın, Uçak, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Pakdemirli:  Havada ne kullandığınız değil, yere ne kadar su attığınız önemlidir - Son Dakika


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