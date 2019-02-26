Pakdemirli: "Havza Bazlı Yönetime Geçip, Optimizasyon ve Planlamaları Oralarda Yaptırmak İstiyoruz"
1 saat önce
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuk olduğu AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
'nin konuk olduğu AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'na konuk oldu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Hal Yasası, Meclis'in açılmasıyla hızlı şekilde yasalaşacaktır diye düşünüyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:42 Kaynak: AA
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