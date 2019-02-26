Pakdemirli: "Havza Bazlı Yönetime Geçip, Optimizasyon ve Planlamaları Oralarda Yaptırmak İstiyoruz"

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Tanzim Satışta Bakliyat Fiyatları Belli Oldu

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Maaşlarına Asgari Ücret Ayarı: En Az 2 Bin 20 Lira Olacak