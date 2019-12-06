Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2020 yılı bütçesinin yüzde 54,5'ini tarımsal desteklere ayırdık. Böylece, 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 36,7 artışlık tarımsal destekle en yüksek artışı sağlamış olacağız." dedi.

Pakdemirli, bir termal otelde düzenlenen sektör değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'ı marka şehir olarak görmekten memnun olduğunu söyledi.

Bakanlığın sık sık sektör toplantıları düzenlediğini dile getiren Pakdemirli, "Hedeflerimizi paydaşlarla belirleyip, kararlarımızı paydaşlarla alıyoruz. Bu minvalde, geçtiğimiz günlerde, 4 aylık bir maratonun ardından, Tarım Orman Şurası'nı düzenleyerek, değerli fikirlerinize müracaat ettik. Afyonkarahisar'dan da çok kıymetli katkılar geldi. Şimdi, çıkan sonuçlarla yol haritamızı belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah 5 yıllık plan, 25 yıla ışık tutacak ve inşallah geleceğin tarımını birlikte yazacağız." dedi.

Pakdemirli, Afyonkarahisar'a son 17 yılda 1,8 milyar lira tarımsal destek verdiklerini vurguladı.

Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programları ile de kentte 789 projeyi destekleyerek hayalleri gerçekleştirdiklerini belirterek 5 bin kişiye de istihdam sağladıklarını anlattı.

Afyonkarahisar'ın son 17 yılda, tarımsal ihracatı 55 kat arttığını aktaran Pakdemirli, şöyle konuştu:

"123,4 milyon dolar seviyesine çıkarttık. Yani Afyonkarahisar, kabına göre şekil almadı, kabuğuna sığmadı ve Afyonkarahisar, bugün başta Almanya, Hollanda, İsrail, İngiltere, Rusya ve Çin olmak üzere, 50 farklı ülkeye, tarımsal ürün ihracatı yapan bir şehir konumuna geldi. Biz de bakanlık olarak üzerimize düşeni yapmak adına, 2020 yılı bütçesinin yüzde 54,5'ini tarımsal desteklere ayırdık. Böylece, 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 36,7 artışlık tarımsal destekle en yüksek artışı sağlamış olacağız. Bizim için su, geleceğimiz, varlık gerekçemiz ve hayati gerekliliğimizdir. Bu inanç ve anlayışla, Afyonkarahisar'a orman ve su alanlarında, son 17 yılda, toplam 4,1 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik."

Pakdemirli, IPARD desteklerinden Afyonkarahisar'ın 42 il içinde en çok destek ödediğimiz beşinci ili olduğunu ifade etti.

25 Kasım'da açıkladıkları 50 milyon avroluk yeni hibe paketine de değinen Pakdemirli, "Bu kez işleme ve pazarlama sektörlerinde makine ekipman ve yenilenebilir enerji yatırımlarına hibe sağlayacağız. 6. başvuru çağrısının bütçesini de, 60 milyon avro'dan, 130 milyon avroya çıkardık. Yine IPARD hayvancılık yatırımlarında da hibe oranlarını yüzde 10 oranında artırdık." diye konuştu.

"Kimsenin besicimizin, üreticimizin, yetiştiricimizin ekmeğiyle oynanmasına müsade etmeyeceğiz"

Pakdemirli, hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda son derece kararlı olduklarını kaydetti.

Bununla ilgili de geçenlerde yapmış olduğum açıklamayı Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasında kasten saptırmak, çarpıtmak isteyenlerin olduğunu kaydeden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda son derece kararlıyız. Kimsenin, besicimizin, üreticimizin, yetiştiricimizin ekmeğiyle oynanmasına müsade etmeyeceğiz. 26 Ekim'den itibaren başvuru almıyoruz. Eski başvurulardan gelen hayvanları yeni başvuruya alıyormuşcasına sektörü yanlış yönlendirmek, sektörü mutsuzluğa sarf etmek isteyen bazıları, ne yazık ki, var. Ben tekrar söylüyorum, 26 Ekim'den itibaren yeni başvuru almıyoruz. İhtiyaç olmadığı sürece de bunu da böyle devam ettireceğiz." dedi.

2018 yılına oranla 2019 yılında yapmış oldukları canlı hayvan ithalatının yarı yarıya azaldığını belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Aynı hassasiyetle 2020'de de besicimizin, yetiştiricimizin para kazanması maksadıyla bu hassasiyetimizi de sürdüreceğiz. Bir ihtiyaç olmadığı sürece de biz bu işlerin içerisinde, sosyal sorumluluk projeleri haricinde, herhangi bir şekilde et ithalatına da girmeyeceğiz canlı hayvan ithalatına da mümkün mertebe müsade etmeme konusunda kararlığımız var. Buzağı ölümlerini engellemek konusunda yaptığımız çalışmalarımızı da inşallah çok yakın bir zamanda yaygınlaştırmış olacağız."