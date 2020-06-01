Dünya Süt Günü dolayısıyla sektör temsilcileriyle düzenlenen video konferans

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dünya Süt Günü dolayısıyla sektör temsilcileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. (1)