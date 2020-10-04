Pakdemirli: "Hayvanlarımızı korumaya, onlara daha çok özen göstermeye dikkat çekmek istiyoruz" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Çamlıdere Çamkoru Tabiat Parkı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.