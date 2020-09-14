Pakdemirli: "Her fotoğraf emeği, bereketi, gayreti kısaca hayatın kendisini bize sunuyor" - Son Dakika

Pakdemirli: "Her fotoğraf emeği, bereketi, gayreti kısaca hayatın kendisini bize sunuyor"

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirl'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirl'nin fotoğraf sergisini gezmesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bu yıl 11'incisi düzenlenen Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreninde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirl'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirl'nin fotoğraf sergisini gezmesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bu yıl 11'incisi düzenlenen Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreninde konuştu. (4)

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