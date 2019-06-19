Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "HES'le alakalı hiçbir durum yok. Tamamen doğal bir afet"
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Pakdemirli: "HES'le alakalı hiçbir durum yok. Tamamen doğal bir afet"

27 dakika önce

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması TRABZON - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon'un Araklı ilçesinde sel ve heyelanların yaşandığı yeri incelemesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması TRABZON - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon'un Araklı ilçesinde sel ve heyelanların yaşandığı yeri incelemesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.
Pakdemirli: HES'le alakalı hiçbir durum yok. Tamamen doğal bir afet
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:42 Kaynak: AA
Araklı, Trabzon, Bekir Pakdemirli, Güncel
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