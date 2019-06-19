Pakdemirli: "HES'le alakalı hiçbir durum yok. Tamamen doğal bir afet"
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- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması TRABZON - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon'un Araklı ilçesinde sel ve heyelanların yaşandığı yeri incelemesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:42 Kaynak: AA
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
'nin konuşması TRABZON - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon
'un Araklı
ilçesinde sel ve heyelanların yaşandığı yeri incelemesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.
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