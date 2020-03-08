Pakdemirli: "(İdlib) Bölgede sükunetin sağlanacağına inanıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: '(İdlib) Bölgede sükunetin sağlanacağına inanıyoruz' - Son Dakika

Pakdemirli: "(İdlib) Bölgede sükunetin sağlanacağına inanıyoruz"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Kınık İlçe Kongresi'ne katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Kınık İlçe Kongresi'ne katıldı. (2)

Pakdemirli: (İdlib) Bölgede sükunetin sağlanacağına inanıyoruz

Bekir Pakdemirli, AK Parti, Kınık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:44 Kaynak: AA
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