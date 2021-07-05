Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gerede Sistemi'nden başkente yıllık ortalama 226 milyon metreküp ilave su temin edilerek, 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır." dedi.

Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirildi.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin "su stresi" yaşayan ülkeler grubunda olduğunu belirterek, "2050'de 100 milyonun üzerine çıkması beklenen nüfusumuzu doyurmak için gıda üretimimizi bugünküne göre yüzde 60 artırmak gerekiyor. Bunun için de yüzde 15 daha fazla su kullanmak zorundayız. Tedbirlerimizi şimdiden almalı, suyumuzu verimli kullanmalı ve doğru yöneterek gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Son 19 yılda barajlardan tarımsal sulamaya, içme ve kullanma suyu temininden hidro-enerji yatırımlarına kadar binlerce tesisi hizmete alarak "suyun gücünü milletle buluşturduklarına" dikkati çeken Pakdemirli, 277 milyar liralık yatırımla, Cumhuriyet tarihindekinin iki katından fazla barajı bitirdiklerinin altını çizdi. Pakdemirli, Türkiye'nin güvenilir içme suyu hizmeti kullanan nüfus oranında, yaklaşık yüzde 99 ile gelişmiş birçok ülkenin üzerinde bir seviyeye ulaştığını vurguladı.

Pakdemirli, son 3 yılda sulama alanında 41 milyar liranın üzerinde yatırımla 72'si baraj, 46'sı içme suyu olmak üzere toplam 1000 tesisi hizmete aldıklarını aktararak, "Bu yılı "Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı" ilan ettik. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle su yatırım bütçesini 2,5 kat artışla 15,3 milyar liraya çıkardık." ifadesini kullandı.

Bu zamana kadar tamamladıkları projelerden de örnekler veren Pakdemirli, 275 metreyle "Türkiye'nin en yüksek barajı" olan Yusufeli Barajı'nı bu yıl içinde bitireceklerini söyledi. An itibarıyla 34 yer altı barajı bulunduğu bildiren Pakdemirli, bu sayıyı yıl sonuna kadar 50'ye, 2023'e kadar da 150'ye ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Pakdemirli, çiftçilerin bireysel modern basınçlı sulama yatırımlarına bu yıl verecekleri desteği iki kat artırarak 300 milyon liraya çıkardıklarının altını çizdi.

İçme ve kullanma suyu alanında 81 ildeki 130 projenin devam ettiğini bildiren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"81 il içme suyu eylem planları hazırlanarak, 44 ilimizin içme suyu sıkıntısı yaşamasını önledik. Bu yatırımlar yapılmasaydı, bu kurak dönemde 44 ilimiz, 2020 ve 2021 yılında kısmen veya tamamen susuz kalacaktı. 2023'e kadar yapacağımız yatırımlarla da 16 ilimizde içme suyu sıkıntısı yaşanmasını önleyeceğiz. Son 19 yılda 2,7 milyar metreküp daha içme ve kullanma suyu sağlanmış ve toplamda 4,72 milyar metreküpe ulaşmıştır. 2023 sonuna kadar da 6 milyar metreküpe ulaşmayı hedefliyoruz."

"Günlük 8 bin 200 metreküp su arıtılarak tekrar kullanıma sunulacak"

Pakdemirli, açılışı gerçekleştirilen 5 önemli tesisin 3'ünün, Ankara'yı içme suyu anlamında rahatlatacak Gerede Projesi içerisinde yer aldığını vurguladı.

Ankara nüfusunun son 10 yılda yüzde 20 artışla yaklaşık 5,7 milyona ulaştığına ve su ihtiyacının da giderek büyüdüğüne dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Gerede Sistemi ile Gerede Havzası'ndaki sular, Ulusu Deresi üzerinde inşa edilen Işıklı Regülatörü ile çevrilerek 4,5 metre çaplı ve 31 bin 592 metre uzunluğundaki içme suyu iletim tüneli vasıtasıyla Ankara'nın en büyük içme suyu barajı olan Çamlıdere Barajı'na aktarılmaktadır. Bu su, Gerede Tüneli ile doğal eğimle cazibeli olarak, tek kuruş enerji masrafı yapılmadan Çamlıdere Barajı'na iletilmektedir. Gerede Sistemi'nden başkente yıllık ortalama 226 milyon metreküp ilave su temin edilerek, 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

Ankara'nın menba kalitesindeki içme-kullanma suyu ihtiyacını önemli bir kısmını karşılayacak olan bu sistemden şu ana kadar Ankara'ya 312 milyon metreküp su verilmiştir. Yani Ankara'nın yaklaşık 8 aylık suyu bu sistemden karşılanmış olup, Ankara nüfusunun yarısı, içme ve kullanma suyu ihtiyacını Gerede Sistemi'nden karşılamaktadır."

Pakdemirli, 1,2 milyar liraya mal olan Gerede Tüneli'nin, açıldıktan sonra dünya genelinde "en uzun 50'nci" ve su temin tünelleri arasında ise "en uzun 15'inci" tünel olarak listede yer almaya başlayacağını aktardı.

Ayrıca Gerede Projesi içerisinde yer alan Işıklı Regülatör Havzası Atıksu Arıtma Tesisi ve Atıksu Toplama Kolektör Hattı'nın da açılışını gerçekleştirdiklerini dile getiren Pakdemirli, "19,1 kilometrelik kolektör hattı ve artıma tesisi ile günlük 8 bin 200 metreküp su arıtılarak tekrar kullanıma sunulacaktır." dedi.

Kırıkkale ve Çankırı projeleri

Açılışı yapılan Kırıkkale'deki Sulakyurt Barajı Sulaması'na ilişkin bilgi veren Pakdemirli, 2016'da tamamlanan Sulakyurt Barajı'nda depolanan suyun, Sulakyurt Sulaması Projesi vasıtasıyla 25 bin 700 dekar araziyi, yani 5 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanı sulayacağını vurguladı.

Pakdemirli, böylece daha önce kuru tarım yapılan toprakların, artık modern sistemlerle sulanmaya başlayacağını belirterek, "Bu yatırımla yıllık 17 milyon lira gelir artışı elde edilecek ve 2 bin 300 kişiye istihdam sağlanacaktır." dedi.

Bugün hizmete alınan Çankırı Dereçatı Barajı'na da değinen Pakdemirli, "Bu baraj temelden 50,5 metre yüksekliğe ve 2 milyon 160 bin metreküp depolama hacmine sahiptir. Bu barajla Dereçatı, Paşaköy ve Yukarıçavuş köylerine ait yaklaşık 7 bin dekar tarım alanı modern basınçlı borulu sistemlerle sulanacaktır. Proje ile yıllık yaklaşık 5 milyon lira gelir artışı elde edilecek ve yaklaşık 1050 kişiye istihdam imkanı sağlanacaktır." diye konuştu.