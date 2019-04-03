Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "(Ipard-Iı 5. Başvuru Çağrısı) 250 Milyon Avroluk Hibe Paketini Yatırımcılarımıza...

Pakdemirli: "(Ipard-Iı 5. Başvuru Çağrısı) 250 Milyon Avroluk Hibe Paketini Yatırımcılarımıza...

27 dakika önce

- Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 5. Başvuru Çağrısı Bilgilendirme ve Tanıtım Programı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 5.

- Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 5. Başvuru Çağrısı Bilgilendirme ve Tanıtım Programı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 5. Başvuru Çağrısı Bilgilendirme ve Tanıtım Programı'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:31 Kaynak: AA

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