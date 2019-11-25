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Pakdemirli: "IPARD-II kapsamında işleme ve pazarlama sektörlerinde 320 milyon liralık hibe paketini...
6 saat önce
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 8. Başvuru Çağrısı"nın Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen tanıtım programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:16 Kaynak: AA
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 8. Başvuru Çağrısı"nın Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen tanıtım programına katıldı. (3)
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