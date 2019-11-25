Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "IPARD-II kapsamında işleme ve pazarlama sektörlerinde 320 milyon liralık hibe paketini...
Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'IPARD-II kapsamında işleme ve pazarlama sektörlerinde 320 milyon liralık hibe paketini... - Son Dakika

Pakdemirli: "IPARD-II kapsamında işleme ve pazarlama sektörlerinde 320 milyon liralık hibe paketini...

6 saat önce

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 8. Başvuru Çağrısı"nın Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen tanıtım programına katıldı.

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 8. Başvuru Çağrısı"nın Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen tanıtım programına katıldı. (3)

Pakdemirli: IPARD-II kapsamında işleme ve pazarlama sektörlerinde 320 milyon liralık hibe paketini...

Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:16 Kaynak: AA
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