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Pakdemirli: "Ispanağı herkes gönül rahatlığıyla yesin"
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:38 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (2)
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