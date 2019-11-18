Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Ispanağı herkes gönül rahatlığıyla yesin"
Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Ispanağı herkes gönül rahatlığıyla yesin' - Son Dakika

Pakdemirli: "Ispanağı herkes gönül rahatlığıyla yesin"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (2)

Pakdemirli: Ispanağı herkes gönül rahatlığıyla yesin

Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:38 Kaynak: AA
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