Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren...
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Pakdemirli: "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren...

25 dakika önce

Genel görüntüler Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak.

Genel görüntüler

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak."

Pakdemirli: İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren...

Bekir Pakdemirli, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:29 Kaynak: AA
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