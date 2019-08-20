Pakdemirli: İzmir'de orman yangını kontrol altında, Kasım ayında dikim rekoru deneyeceğiz
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Karabağlar'daki orman yangınının kontrol altında olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, Kasım ayında "3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına gireceğiz." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, İzmir Karabağlar
'daki orman yangınının kontrol altında olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, Kasım ayında "3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına gireceğiz." dedi.
Pakdemirli zaman zaman parlamalar olsa da Karabağlar'daki yangının söndürme faaliyetlerinin neredeyse sonlanmış olduğunu kaydetti. Bakan saha soğutma çalışmalarına geçileceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:29
Bakan Kurum: Bodrum'da 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu CHP'li Atila Sertel'den İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili önemli iddia Bakan Pakdemirli: İzmir'deki orman yangınını kontrol altına aldık İrlanda'da Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı kameraya yansıdı: Başörtüsünü çıkarıp, yumurta attılar