Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: İzmir'de orman yangını kontrol altında, Kasım ayında dikim rekoru deneyeceğiz
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Pakdemirli: İzmir'de orman yangını kontrol altında, Kasım ayında dikim rekoru deneyeceğiz

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Karabağlar'daki orman yangınının kontrol altında olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, Kasım ayında "3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına gireceğiz." dedi.

Pakdemirli: İzmir'de orman yangını kontrol altında, Kasım ayında dikim rekoru deneyeceğiz, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Karabağlar'daki orman yangınının kontrol altında olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, Kasım ayında "3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına gireceğiz." dedi.

Pakdemirli zaman zaman parlamalar olsa da Karabağlar'daki yangının söndürme faaliyetlerinin neredeyse sonlanmış olduğunu kaydetti. Bakan saha soğutma çalışmalarına geçileceğini belirtti.
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Karabağlar, İzmir, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:29 
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