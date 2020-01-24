Pakdemirli: "Kasım ayına kadar da 82 milyon fidanı vatandaşlarımızla dikeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Kasım ayına kadar da 82 milyon fidanı vatandaşlarımızla dikeceğiz' - Son Dakika

Pakdemirli: "Kasım ayına kadar da 82 milyon fidanı vatandaşlarımızla dikeceğiz"

15 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (5)

Pakdemirli: Kasım ayına kadar da 82 milyon fidanı vatandaşlarımızla dikeceğiz

Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dönerde çamaşır suyu iddialarına ilişkin Bakan'dan rahatlatan açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
MEB'in bastırdığı kitaptaki çizimler tartışma yarattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manevi oğlu İbo'ya Bakan Soylu'dan doğum günü sürprizi İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen 3 uçaktaki yolcular termal kameralarla kontrol edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 12:10:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakdemirli: "Kasım ayına kadar da 82 milyon fidanı vatandaşlarımızla dikeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]