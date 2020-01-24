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Pakdemirli: "Kasım ayına kadar da 82 milyon fidanı vatandaşlarımızla dikeceğiz"
15 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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