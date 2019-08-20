Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Kasım ayında Guinness rekorlar kitabına girme projemiz var"
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Pakdemirli: "Kasım ayında Guinness rekorlar kitabına girme projemiz var"

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki orman yangınlarına ilişkin Tekketepe yangın gözetleme istasyonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki orman yangınlarına ilişkin Tekketepe yangın gözetleme istasyonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kasım ayında Guinness rekorlar kitabına girme projemiz var. İzmir, Muğla, Fethiye ile beraber çeşitli bölgelerde aynı anda 3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına gireceğiz. 11 Kasım saat 11.00'de tüm vatandaşlarımızı Guinness rekorlar kitabına girmek üzere açıklayacağımız illerde fidan dikimine davet ediyorum."
Bekir Pakdemirli, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:51 Kaynak: AA
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