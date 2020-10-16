Pakdemirli: "Kaynakların daha etkin kullanılması için akıllı tarım uygulamalarını yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de Dünya Gıda Günü etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı. (1)

Pakdemirli: "Bugün bakanlığımız, finansmanını tamamen Türkiye'nin sağladığı fonlarla yürütülen FAO-Türkiye ortaklığı programları ile Orta Asya'dan Balkanlar'a, Kafkaslar'dan Afrika'ya yaklaşık 20 farklı ülkede onlarca proje yürüttü ve halihazırda yürütmeye devam ediyor"

Pakdemirli: "Tüm dünyayı aniden saran Kovid-19 pandemisi başta sağlık sistemleri olmak üzere her sektörde aksamalara yol açmanın yanısıra gıdaya erişim konusunu küresel öncelikler listesinde zirveye taşıdı"

Pakdemirli: "Maalesef FAO'nun tahminlerine göre pandeminin de etkisiyle 2020 sonunda dünyada yetersiz beslenen insan sayısı 83 milyondan 132 milyona kadar çıkabilir"

Pakdemirli: "(Dijital Tarım Pazarı) Tarımda tohumdan çatala kadar olan zincirin tamamının buluştuğu bu sayede planlı üretimin teşvik edildiği bir pazar olan DİTAP sayesinde çiftçimizin alınteri ve binbir emekle ürettiği ürünler değer fiyattan tüm alıcılar ve üreticiler ile artık bu online platform üzerinden buluşabiliyor"

Pakdemirli: "Bu sayede özellikle pandemi süresince ürünlerine pazar bulmakta sıkıntı yaşayan küçük ve orta ölçekli çiftçilerimize de nefes aldırdık"

Pakdemirli: "Tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla etkin işbirliği yapılarak tohum sofraya dijital değer zincirinin kurulması, tarım sayımının yapılması ve güncellenebilir veri tabanını oluşturulması, tarımsal verimliliğin artırılması ve kaynakların daha etkin kullanılması için akıllı tarım uygulamalarını yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz"