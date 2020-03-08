Son Dakika › Güncel › Pakdemirli: 'Kendilerine medeni ve Avrupalı diyenlerin yaptıklarına da bakmak lazım' - Son Dakika
Pakdemirli: "Kendilerine medeni ve Avrupalı diyenlerin yaptıklarına da bakmak lazım"
7 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girmesi Bakan Bekir Pakdemirli'nin protokolde yerini alması Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti Bakan Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Kınık İlçe Kongresi'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:09 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girmesi
Bakan Bekir Pakdemirli'nin protokolde yerini alması
Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti
Bakan Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Kınık İlçe Kongresi'ne katıldı. (1)
Son Dakika Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Osman Can, Ali Babacan'ın yeni partisinde yer almayacak Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir